СБУ затримала на хабарі професора одеського університету (фото)
15:21, 19 січня 2016Політика
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Служба безпеки України спільно з поліцією затримала на хабарі професора Одеського національного університету імені Мечникова.
СБУ затримала на хабарі професора ОНУ ім. Мечнікова / sbu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, здирниця вимагала 1 тисячу доларів від іноземця за можливість навчатися в аспірантурі вишу та згоду бути його науковим керівником.
Правоохоронці затримали професора на робочому місті під час одержання 800 доларів США.
Слідчі дії тривають, зловмисниці планується оголосити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
СБУ затримала на хабарі професора одеського університету / sbu.gov.ua
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