СБУ затримала на хабарі професора одеського університету (фото)

15:21, 19 січня 2016
Політика
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Служба безпеки України спільно з поліцією затримала на хабарі професора Одеського національного університету імені Мечникова.

sbu.gov.ua

Як повідомляє прес-центр СБУ, здирниця вимагала 1 тисячу доларів від іноземця за можливість навчатися в аспірантурі вишу та згоду бути його науковим керівником.

Правоохоронці затримали професора на робочому місті під час одержання 800 доларів США.

Слідчі дії тривають, зловмисниці планується оголосити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

sbu.gov.ua

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