СБУ затримала на хабарі професора одеського університету (фото)

Як повідомляє прес-центр СБУ, здирниця вимагала 1 тисячу доларів від іноземця за можливість навчатися в аспірантурі вишу та згоду бути його науковим керівником.

Правоохоронці затримали професора на робочому місті під час одержання 800 доларів США.

Слідчі дії тривають, зловмисниці планується оголосити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.