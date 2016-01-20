Від "Правого сектору" відділилися кілька "батальйонів"

Про це повідомили у прес-службі ПС.

"Окрема історія – створення структур під назвою "батальйони спецпризначення Захід (Закарпаття), Захід-2 (Львівщина), Захід-3 (Івано-Франківщина) та Захід-4 (Волинь)", які анонсував "комбат Чесний". Там теж частково є наші побратими з ПС та ДУК ПС, але ці структури не входять до складу Національно-визвольного руху "Правий сектор" і створені виключно за власної ініціативи окремих бійців та командирів, мають своє керівництво та підпорядкування", - зазначається у повідомленні.

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У "Правому секторі" заявили, що, враховуючи це, організація не несе відповідальність за їхні дії та не коментує їх.

Нагадаємо, 11 листопада Ярош оголосив про вихід з "Правого сектору". Депутат наголосив, що він категорично заперечує "псевдореволюційну діяльність, яка загрожує існуванню держави Україна і плямує репутацію патріотів". Разом з Ярошем з "Правого сектору" вийшли 5-й і 8-й батальйони, а також 15-й запасний батальйон ДУКа (Харківська область) і медичний батальйон "Госпітальєри".