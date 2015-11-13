Ярош прокоментував власну відставку і закликав бійців визначити майбутнє "Правого сектору"

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Коментуючи свою відставку Ярош зауважив: «Нічого катастрофічного для Правого сектору у цій відставці немає: наша організація, з моменту свого заснування робила ставку не на особу, а на українську національну ідею та ідеологію українського націоналізму».

При цьому він підкреслив, що не має наміру вступати до інших політичних сил. «Я не розглядав і не розглядаю можливу свою участь у будь-яких інших політичних та громадських організаціях. Нічого кращого за Правий сектор, на мою суб’єктивну думку, у двадцять першому сторіччі українці не витворили», - написав Ярош.

Він рекомендував «активу і бійцям «Правого сектору» «видихнути», осмислити пройдений шлях і спробувати чітко окреслити наше майбуття. При цьому, треба користуватися головними критеріями – Бог, Україна, Свобода».

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За його словами, «багато злободенних питань може бути вирішено на Всеукраїнському з’їзді руху, учасниками якого мають бути представники всіх без винятку структурних підрозділів національно-визвольного руху, всіх областей, делегації від наших закордонних представництв». «Але щоб з’їзд мав результат, необхідно вже зараз сформувати робочі групи, які б підготували та запропонували делегатам конкретні рішення, що стосуються міжнародної політики, програми українського державотворення, реформування різних галузей суспільного життя, погляд націоналістів на соціально-економічний розвиток, реформування силових державних структур тощо», – повідомив Ярош.

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На його думку, з’їзд, який міг би відбутися наприкінці січня наступного року, має визначити стратегію і тактику «Правого сектору», прописати завдання підрозділів, обрати ефективне керівництво і очиститись від «випадкових людей».

Також Ярош рекомендував негайно створити Всеукраїнську робочу групу з підготовки до проведення з’їзду «Правого сектору».

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Ярош оголосив про складання повноважень лідера «Правого сектору».