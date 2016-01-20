В Чернігові стався вибух у 9-поверхівці (відео)

Як повідомляє управління ДСНС у Чернігівській області, 20 січня о 12:15 надійшло повідомлення про вибух в одній з квартир на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Горького, 54 в Чернігові.

Рятувальники, які прибули за викликом, в одній з кімнат оселі знайшли 41-річного господаря, якій з ознаками контузії не розумів де знаходиться, вивели його назовні та передали медпрацівникам.

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В результаті вибуху чоловік отримав термічні опіки різного ступеню 50% тіла та був доставлений до опікового відділення Чернігівської обласної лікарні.

За результатами попереднього зовнішнього огляду було встановлено, що несучі конструкції зовнішніх стін та міжповерхові перекриття будинку пошкоджень не зазнали.

Пошкоджені майно, вікна, вхідні двері та балкон квартири, де стався вибух, вхідні двері двох сусідніх квартир.

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Рятувальниками проведено евакуацію мешканців будинку. Комунальними та аварійними службами міста проводиться обстеження систем життєзабезпечення, після чого буде прийнято рішення про підключення будинку до системи газо-, водо- та електропостачання.

Попередня причина вибуху - порушення правил експлуатації газового обладнання (вибух газу). Остаточна причина встановлюється.

Всі подробиці обстановки на місці події - у відео чернігівського УДСНС.