Через ріст злочинності на вулиці Запоріжжя вивели Нацгвардію (фото)

Про це йдеться у повідомленні управління преси та інформації Запорізької обласної державної адміністрації.

Сьогодні на площі перед ОДА відбувся гарнізонний розвід сил та засобів з охорони громадського порядку підрозділів Національної поліції та Національної гвардії військових частин 3029 і 3033, батальйону патрульної служби особливого призначення, дорожньо-патрульної служби та управління поліції охорони. Провести їх на патрулювання прийшли, зокрема, керівники обладміністрації, обласної ради.

"Серед правоохоронців та військовослужбовців є чимало тих, хто брав участь у проведенні АТО, забезпечував правопорядок у багатьох містах на Донеччині та Луганщині. А тим часом на Запоріжжі, скориставшись відволіканням значних сил на сході країни, підняла голову злочинність: збільшилася кількість грабежів, розбійних нападів із застосуванням вогнепальної зброї та інших правопорушень", - сказано у повідомленні.

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Через це керівництвом області та силових структур було ухвалено рішення про об’єднання сил поліції та Нацгвардії для спільного несення служби з охорони громадського порядку в Запоріжжі.

"Ми знаємо гучні випадки пограбувань, серія яких відбулась у місті. У зв’язку з тим, що нині триває процес реорганізації міліції в Національну поліцію, кадрового складу правоохоронців просто бракує. Тож Рада оборони області прийняла рішення про залучення Національної гвардії України до спільного патрулювання вулиць із підрозділами поліції", - сказав в.о. голови облдержадміністрації Костянтин Бриль.

За його словами, щоденно в місцях концентрації злочинів Запоріжжя чергуватимуть близько 50 екіпажів дорожньої поліції та до 400 працівників поліції спільно з Нацвардією.

"Надалі кількість охоронців громадського порядку поступово зростатиме по всій області. До того ж не варто забувати, що наша область межує із зоною АТО, а відповідно заходи безпеки зайвими не будуть. Наші люди мають почуватися захищеними", - підкреслив Бриль.