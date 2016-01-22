Суд у справі російських ГРУшників допитав матір загиблого у бою з ними бійця АТО

Як передає кореспондент УНІАН, мати Пугачова на допиті повідомила, що її син пішов служити у зону АТО добровольцем.

На цьому допиті сьогоднішнє судове засідання завершилось, наступне розпочнеться 27 січня о 10.30.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

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Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.

23 грудня 2015 р. суд подовжив термін утримання під вартою Александрова та Єрофєєва до 20 лютого 2016 року у зв'язку з тим, що раніше призначений їм запобіжний захід у вигляді арешту спливає 2 січня 2016 року.