Суд у справі російських ГРУшників допитав матір загиблого у бою з ними бійця АТО
Голосіївський районний суд Києва у рамках розслідування кримінального провадження проти російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва допитав матір загиблого під час бою з ними українського бійця Вадима Пугачова.
Як передає кореспондент УНІАН, мати Пугачова на допиті повідомила, що її син пішов служити у зону АТО добровольцем.
На цьому допиті сьогоднішнє судове засідання завершилось, наступне розпочнеться 27 січня о 10.30.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.
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Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.
Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.
23 грудня 2015 р. суд подовжив термін утримання під вартою Александрова та Єрофєєва до 20 лютого 2016 року у зв'язку з тим, що раніше призначений їм запобіжний захід у вигляді арешту спливає 2 січня 2016 року.