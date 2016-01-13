Суд завершив допит свідків у справі російських ГРУшників

12:35, 13 січня 2016
Суспільство
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Голосіївський районний суд Києва сьогодні завершив стадію допиту свідків у кримінальному провадженні за звинуваченням російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва і перейшов до стадії допиту потерпілих.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, в ході сьогоднішнього засідання в якості свідків були допитані військовослужбовці Сергій Солотвин та Станіслав Шляхтевич, які брали участь в бойовому зіткненні з російської диверсійно-розвідувальною групою, в яку входили Александров і Єрофєєв, під містом Щастя 16 травня 2015 року.

В своїх показах свідок Солотвин, зокрема, зазначив, що поранених Александрова і Єрофєєва після надання першої медичної допомоги евакуювали на ношах і плащ-наметі у вантажівку, яка стояла неподалік. При цьому Солотвин зазначив, що Єрофєєва несли на ношах, а поранений в плече Александров навіть говорив, що його нести не треба і що він може сам йти пішки.

Також Солотвин зазначив, що не бачив, як були поранені зазначені особи. У той же час він підкреслив, що загрози їхньому життю з боку українських військовослужбовців при евакуації не було.

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В свою чергу свідок Шляхтевич зазначив, що під час зіткнення в лісопосадці він спочатку побачив приблизно в 10 метрах від себе пораненого Єрофєєва, а потім праворуч в 20 метрах - Александрова.

За словами Шляхтевича, він "краєм ока побачив у Єрофєєва "гвинторіз". Поряд з Александровим лежала гвинтівка "Вал". На уточнююче питання, чому він так впевнений, що саме ця гвинтівка була у Єрофєєва, Шляхтевич відповів, що він як військовослужбовець знайомий з типами і системами зброї.

Відповідаючи на запитання адвокатів обвинувачених, зокрема, щодо того, чи брали участь в зіткненні Єрофєєв і Александров, свідок сказав: "З упевненістю можу сказати, що брали, оскільки вони були одягнені у військову форму, при них була зброя".

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Разом з тим свідок зазначив, що не бачив, чи вели затримані вогонь з цієї зброї у бік українських позицій.

Зараз у судовому засіданні оголошено перерву до 15:00.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

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26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування щодо Єрофєєва і Александрова завершено. Російські військовослужбовці підозрюються у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. За словами Матіоса, прокуратура буде просити суд призначити максимальне покарання для російських спецназівців.

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