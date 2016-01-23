ГПУ передала до суду справу щодо видачі "тітушкам" зброї зі складів МВС під час Майдану

Про це повідомив начальник Управління з розслідування спеціальних справ Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

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"На сьогоднішній день завершено розслідування кримінального провадження, що стосується незаконної видачі з мобілізаційних складів ГУМВС України в місті Києві вогнепальної зброї і набоїв - було видано близько 600 автоматів Калашникова калібру 5,45 мм і близько 190 тис. набоїв. Безпосередньо "тітушкам" було видано 408 автоматів і 90 тис. набоїв", - сказав він.

За словами Горбатюка, до кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину притягуються 12 осіб. З них 4 перебувають під арештом, решта оголошено в розшук. Він також зазначив, що троє із затриманих є колишніми міліціонерами: начальник складу, інспектор і технік.

Решта восьмеро, серед яких колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко, екс-начальник столичної міліції Валерій Мазан, начальник Департаменту матеріально-технічного забезпечення та інші, перебувають у розшуку. Також разом із ними розшукується один із кримінальних авторитетів Києва, чиє угруповання займалося вимаганням грошей з пасажироперевізників.

Горбатюк зазначив, що за версією слідства, 20 січня 2014 року за вказівкою керівництва МВС України, яке тісно "співпрацювало" із організаторами "тітушок" була дана вказівка Департаменту забезпечення МВС на видачу зброї із мобілізаційного резерву, що категорично заборонено робити будь-кому у мирний час.

Водночас Горбатюк зауважив, що на щастя, видана цивільним особам зброя на Майдані не застосовувалася. Наразі знайдено лише незначну частину цієї зброї - менше десятка одиниць із загальної кількості.

На 26 січня судом призначено підготовчий розгляд справи, додав начальник управління ГПУ.