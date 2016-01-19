Синоптики зробили невтішний прогноз: до 22 січня йтиме сніг, а з 23 січня вдарять сильні морози

Про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. "Протягом 20-22 січня на території України можна очікувати лише невеликі опади у вигляді снігу", - сказав Кульбіда. У зв'язку з цим, за його словами, суттєвих ускладнень погодних умов у цей період не очікується.

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"Починаючи з 23 січня ми очікуємо зниження температури повітря до -13...-19 градусів морозу в нічні години. На Лівобережжі місцями -20...-25 градусів", - сказав Кульбіда.

У північних, центральних та східних областях температура повітря може знижуватись до -24...-25 градусів морозу.

"25-26 січня буде деяке послаблення морозу, десь на 5-10 градусів, але починаючи з 27-29 (січня) в Україні будуть знову дуже низькі температури повітря...", - повідомив Кульбіда.

За його словами, вночі температура становитиме -20...-25 градусів на Лівобережжі та у центральних областях і частково на півночі, а на решті території України температура повітря очікується від -13 до -19 градусів морозу.