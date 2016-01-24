На Закарпатті патрульні затримали за кермом автомобіля нетверезого підполковника поліції
За даними поліції, тест показав 1,7 проміле алкоголю, що в рази перевищує дозволений.
У Закарпатській області патрульні поліцейські затримали за кермом автомобіля нетверезого підполковника поліції.
Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління національної поліції України в Закарпатській області.
Як йдеться в повідомленні, сьогодні вночі екіпаж поліції під час патрулювання на трасі Київ-Чоп, неподалік с. Великі Лази Ужгородського району, помітив автомобіль марки Mitsubishi Lancer, у якого не світила фара ближнього світла.
«Патрульні зупинили автомобіль, а під час перевірки документів помітили ознаки алкогольного сп’яніння у чоловіка, який до того ж був за кермом у форменому одязі», - додали у відділі комунікації.
За даними поліції, тест показав 1,7 проміле алкоголю, що в рази перевищує дозволений.
На водія склали адмінпротокол.
Також, як повідомили у відділі комунікації, за даним фактом відбулась службова перевірка, й запевнили, що у понеділок працівника буде звільнено.