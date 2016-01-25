До окупованого Криму їде місія Ради Європи

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Ради Європи.

Зазначається, що місію очолить швейцарський дипломат Жерар Студман, йому будуть допомагати три члени секретаріату Ради Європи.

Ягланд заявив, що понад рік жодна делегація міжнародних організацій так і не змогла потрапити на територію окупованого півострова.

Стало відомо, що місія буде проводитися в умовах повної незалежності і не буде стосуватися питань, пов'язаних з територіальним статусом Криму.

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"Мандат місії охоплює всі основні питання прав людини, включаючи свободу вираження думок і свободи ЗМІ; свободу асоціацій і зборів; права меншин; місцеве самоврядування; боротьбу з корупцією та умови утримання у в'язницях", - наголошується у повідомленні.

Раніше в 12-ій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні йшлося, що в Автономній Республіці Крим, статус якої визначений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 68/262, жителі продовжують зазнавати суттєвого обмеження їхніх прав у зв'язку із застосуванням обмежувальних правових норм, накладених на них Російською Федерацією.