До окупованого Криму їде місія Ради Європи
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд оголосив про початок роботи в Криму місії з прав людини.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Ради Європи.
Зазначається, що місію очолить швейцарський дипломат Жерар Студман, йому будуть допомагати три члени секретаріату Ради Європи.
Ягланд заявив, що понад рік жодна делегація міжнародних організацій так і не змогла потрапити на територію окупованого півострова.
Стало відомо, що місія буде проводитися в умовах повної незалежності і не буде стосуватися питань, пов'язаних з територіальним статусом Криму.
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"Мандат місії охоплює всі основні питання прав людини, включаючи свободу вираження думок і свободи ЗМІ; свободу асоціацій і зборів; права меншин; місцеве самоврядування; боротьбу з корупцією та умови утримання у в'язницях", - наголошується у повідомленні.
Раніше в 12-ій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні йшлося, що в Автономній Республіці Крим, статус якої визначений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 68/262, жителі продовжують зазнавати суттєвого обмеження їхніх прав у зв'язку із застосуванням обмежувальних правових норм, накладених на них Російською Федерацією.