На Буковині затримали молдованина, розшукуваного Францією за незаконний обіг вибухівки

Як повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону, 24 січня під час проходження паспортного контролю в пункті пропуску «Сокиряни» прикордонники затримали 29-річного громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку.

Іноземець був переданий представникам Національної поліції. Про затримання проінформовано чергового Українського бюро Інтерполу.

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Чоловік розшукувався правоохоронними органами Франції за порушення низки статей французького законодавства, зокрема за незаконний обіг і використання вибухових речовин.

Надалі порушник буде переданий представникам поліції Європейського союзу.

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