У Криму пояснили, чому Сафіна та Рішар відмовилися виступати перед окупантами

Про це заявив "віце-прем'єр уряду" анексованого півострова Дмитро Полонський, передає РІА Новости.

"Для цих колег найголовніше – це гроші. Для когось важливіша честь, совість, ділова репутація, а для когось важливі гроші. Нехай ця історія залишається на їхній совісті", - сказав він.

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"Віце-прем'єр" при цьому впевнений, що кількість артистів, в тому числі міжнародного рівня, які приїжджають з гастролями в окупований Крим, "не зменшиться, оскільки рішення Сафіни й Рішара - не показові".

Нагадаємо, раніше італійський співак Алессандро Сафіна скасував заплановані на лютий концерти в Криму.

Вчора стало відомо, що французький актор П'єр Рішар відмовився від поїздки в окупований Крим, де 10 і 11 лютого планувалися його виступи з виставою "П'єр Річард III".