Італійський співак Алессандро Сафіна скасував концерти у Криму через Україну

Про це повідомляється на офіційній сторінці співака в Facebook.

Співак зазначив, що з 2011 року щороку в березні він проводив серію концертів в "основних містах України, і вже на початку 2015 року його український промоутер надіслала йому звичайне запрошення, попередивши заздалегідь і визначивши дати та міста майбутнього турне.

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"Згодом промоутер з Криму запросила мене дати два концерти в Севастополі й Сімферополі, і я, звичайно, з готовністю прийняв пропозицію, згадуючи з задоволенням теплий прийом глядачів під час попередніх концертів, які проходили в Ялті. Проте останнім часом українська влада запровадила певні обмеження, згідно з якими, той, хто в'їжджає в регіон Криму, вважатиметь небажаною особою в Україні", - написав співак.

Крім того, він висловив готовність компенсувати можливі матеріальні витрати, пов'язані з рекламою та організацією концертів, які були вже проплачені.

"На жаль, промоутер з Криму виявилася особою, не схильною до розуміння, не захотіла прийняти мою пропозицію, більше того - погрожує мені скандалами і заходами. Таким чином, внаслідок нераціональної і егоїстичної поведінки цієї особи, яка спробувала мене скомпрометувати, використовуючи дезінформацію і скандал з метою надати цьому факту політичного забарвлення, я вирішив перервати з нею будь-які стосунки і остаточно скасувати ці два концерти", - підкреслив співак.

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Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр України - міністр культури В'ячеслав Кириленко заявив, що італійський співак Сафіна (Safina) не зможе провести концерти в Україні, якщо наприкінці лютого виступить в анексованому Росією Криму.