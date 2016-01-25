На Львівщині розпочала роботу нова патрульна поліція

На дорогах Львівської області сьогодні до роботи приступила патрульна поліція, яка змінила колишніх працівників ДАІ.

Як передає кореспондент УНІАН, старт роботі патрульної поліції на дорогах області сьогодні на Буському стаціонарному пості патрульної поліції дала голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе.

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Під час брифінгу вона повідомила, що до травня цього року правопорядок на всіх дорогах міжнародного значення в Україні охоронятиме патрульна поліція.

За словами керівника Нацполіції, вона має двох головних ворогів – це кримінал і корупція серед правоохоронців.

"Час криміналу і час "кришування" минув", – підкреслила глава Нацполіції України.

Вона зазначила, що реформу ДАІ розпочали з Львівської області, оскільки було дуже багато скарг від громадян на корупційні дії співробітників цієї служби.

„Нові патрульні змінять інспекторів ДАІ, які досі здійснюють нагляд за дорожнім рухом на автошляхах міжнародного значення на території Львівщини і на них було багато скарг через побори”, - зазначила Деканоідзе.

Патрульні поліцейські цілодобово позмінно чергуватимуть у складі 12 автомобільних патрулів на відрізках міжнародних трас області, загальна протяжність яких становить 518 км: «Львів – Шегині», «Львів - Краковець», «Львів – Рава-Руська», «Жовква – Червоноград», «Львів – Броди», «Львів – Стрий – Сколе».

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Крім того, три патрулі функціонуватимуть на стаціонарних постах ДПС ДАІ у Львівській області: «Великосілки» (503 км автомобільної дороги «Київ - Чоп»); «Зимна Вода» (10 км автомобільної дороги «Львів - Шегині»); «Добряни» (609 км автомобільної дороги «Київ - Чоп»).

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня 2015 року перші шість поліцейських екіпажів на Hyundai Sonata, колишніх таксі з аеропорту, вийшли на патрулювання траси "Київ - Житомир".