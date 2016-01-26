РФ не знайшла порушень у розслідуваннях загибелі своїх 159 військових в боях на Донбасі
Прокуратура не знайшла порушень у розслідуваннях загибелі російських військових під час боїв на сході України. Таким чином прокуратура відхилила прохання правозахисників додатково перевірити інформацію про загибель 159 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК.
Співробітники Головної військової прокуратури, які вели контроль за перевірками та кримінальними справами за фактами загибелі 159 військовослужбовців у період з 1 січня 2014 року по 30 липня 2015 року, не виявили порушень законодавства і підтвердили законність прийнятих рішень.
Це випливає з відповіді начальника 3-го управління нагляду ГВП генерал-майора юстиції Максима Топорікова голові комісії з військово-цивільних відносин Ради з прав людини при президенті (РПЛ) Сергію Кривенку.
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"Обставини загибелі російських військовослужбовців з числа зазначених у вашому зверненні перевірені в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законом. Органами військової прокуратури встановлено і здійснено нагляд за виконанням законодавства при проведенні перевірок і розслідування кримінальних справ. Законність прийнятих рішень перевірена. Підстав для їх скасування не вбачається", - пише Топоріков у відповіді Кривенку.
Прокуратура також підкреслює, що наглядове відомство не виявило випадків порушення прав і недотримання соціальних гарантій щодо сімей військовослужбовців, загиблих при виконанні службових обов'язків.
У грудні Кривенко звернувся в Слідчий комітет та Головну військову прокуратуру з проханням перевірити інформацію про загибель 159 російських військових у період з 1 січня 2014 року по 30 липня 2015 року. До свого звернення правозахисник доклав поіменний список загиблих із зазначенням військових частин — такі дані стали результатом самостійного дослідження Кривенка. Серед них 98 випадків загибелі військових, про перевірку чи розслідування яких не повідомляло жодне відомство. Найчастіше в таких випадках мова йде про загиблих, чия смерть датується серпнем-вереснем 2014 року.
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Кривенко назвав ситуацію із загибеллю військових саме в другій половині 2014 року аномальною. За ці шість місяців російська армія втратила щонайменше 108 осіб (68% від загальної кількості за півтора року). У переважній більшості випадків (80%) відсутня ясна інформація про обставини смерті і перевірки слідчими або органами військової прокуратури фактів загибелі.
Саме на кінець літа і початок осені 2014 року припав пік повідомлень про загибель російських військовослужбовців у конфлікті на південному сході України. У вересні 2014 року "РБК" направив в Міноборони запит зі списком більш ніж з десяти військових з п'яти військових частин і проханням пояснити їх загибель і можливу участь у бойових діях на Донбасі. Однак відомство не відповіло. На федеральних телеканалах тоді ж з'явилися сюжети про загиблих вояків-добровольців, які брали відпустки, щоб допомогти "ополченню" на Донбасі.
За словами Кривенка, найголовніше для правозахисників - домогтися дотримання прав військових і членів їх сімей на об'єктивне розслідування обставин загибелі (неважливо, на навчаннях або під час бойових дій), а також при необхідності притягнути винних до відповідальності. У своєму зверненні Кривенко посилається на рекомендації комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо захисту прав військовослужбовців, прийняті в 2010 році.
З СКР відповідь в РПЛ поки не прийшла, сказав Кривенко. Відповідь з прокуратури він вважає малозмістовною: правозахисник розраховував отримати роз'яснення по кожному конкретному випадку загибелі військових.