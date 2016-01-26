РФ не знайшла порушень у розслідуваннях загибелі своїх 159 військових в боях на Донбасі

Про це повідомляє РБК.

Співробітники Головної військової прокуратури, які вели контроль за перевірками та кримінальними справами за фактами загибелі 159 військовослужбовців у період з 1 січня 2014 року по 30 липня 2015 року, не виявили порушень законодавства і підтвердили законність прийнятих рішень.

Це випливає з відповіді начальника 3-го управління нагляду ГВП генерал-майора юстиції Максима Топорікова голові комісії з військово-цивільних відносин Ради з прав людини при президенті (РПЛ) Сергію Кривенку.

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"Обставини загибелі російських військовослужбовців з числа зазначених у вашому зверненні перевірені в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законом. Органами військової прокуратури встановлено і здійснено нагляд за виконанням законодавства при проведенні перевірок і розслідування кримінальних справ. Законність прийнятих рішень перевірена. Підстав для їх скасування не вбачається", - пише Топоріков у відповіді Кривенку.

Прокуратура також підкреслює, що наглядове відомство не виявило випадків порушення прав і недотримання соціальних гарантій щодо сімей військовослужбовців, загиблих при виконанні службових обов'язків.

У грудні Кривенко звернувся в Слідчий комітет та Головну військову прокуратуру з проханням перевірити інформацію про загибель 159 російських військових у період з 1 січня 2014 року по 30 липня 2015 року. До свого звернення правозахисник доклав поіменний список загиблих із зазначенням військових частин — такі дані стали результатом самостійного дослідження Кривенка. Серед них 98 випадків загибелі військових, про перевірку чи розслідування яких не повідомляло жодне відомство. Найчастіше в таких випадках мова йде про загиблих, чия смерть датується серпнем-вереснем 2014 року.

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Кривенко назвав ситуацію із загибеллю військових саме в другій половині 2014 року аномальною. За ці шість місяців російська армія втратила щонайменше 108 осіб (68% від загальної кількості за півтора року). У переважній більшості випадків (80%) відсутня ясна інформація про обставини смерті і перевірки слідчими або органами військової прокуратури фактів загибелі.

Саме на кінець літа і початок осені 2014 року припав пік повідомлень про загибель російських військовослужбовців у конфлікті на південному сході України. У вересні 2014 року "РБК" направив в Міноборони запит зі списком більш ніж з десяти військових з п'яти військових частин і проханням пояснити їх загибель і можливу участь у бойових діях на Донбасі. Однак відомство не відповіло. На федеральних телеканалах тоді ж з'явилися сюжети про загиблих вояків-добровольців, які брали відпустки, щоб допомогти "ополченню" на Донбасі.

За словами Кривенка, найголовніше для правозахисників - домогтися дотримання прав військових і членів їх сімей на об'єктивне розслідування обставин загибелі (неважливо, на навчаннях або під час бойових дій), а також при необхідності притягнути винних до відповідальності. У своєму зверненні Кривенко посилається на рекомендації комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо захисту прав військовослужбовців, прийняті в 2010 році.

З СКР відповідь в РПЛ поки не прийшла, сказав Кривенко. Відповідь з прокуратури він вважає малозмістовною: правозахисник розраховував отримати роз'яснення по кожному конкретному випадку загибелі військових.