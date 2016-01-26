Окупанти визнали ефективність енергоблокади: севастопольці все частіше скаржаться на відсутність тепла і світла

Про це повідомив "начальник управління забезпечення заходів цивільного захисту міста" Ігор Васильєв, інформує "Крим.Реалії".

«Основна маса звернень була пов'язана з відключенням електро - та теплопостачання. В першу чергу, мешканців будинків з електроплитами, де не працювали генератори як джерела резервного живлення», – сказав він.

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Також повідомляється, що чотири дизель-генератора в даний момент знаходяться на профілактиці, і будуть введені в експлуатацію найближчим часом.

Окупаційна влада повідомляла, що підключені до житлових будинків генератори не витримують навантаження.

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У Севастополі в умовах зниження температури повітря не вистачає лімітів електроенергії, через що у місті введено режим подачі електрики в житлові будинки по три години через три.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2015 року розпочалася безстрокова акція по блокуванню вантажного транспорту, який прямує у Крим з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар. Організатори акції вимагають звільнення політв'язнів, припинення тиску на незалежні ЗМІ, безперешкодний в'їзд для міжнародних спостерігачів на територію півострова, припинення репресій проти кримських татар. Після пошкодження електроопор на Херсонщині і припинення постачання електроенергії у Крим, учасники акції заявили про енергоблокаду.

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що очолюване ним відомство працює над новим договором про постачання електроенергії в Крим і розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі.

При цьому він допустив, що в договорі після слова "Крим" в дужках буде зазначено "Україна".

Держкомпанія "Укренерго" 8 грудня підключила до роботи одну з чотирьох ЛЕП в напрямку анексованого Росією Криму.

29 листопада держкомпанія "Укренерго" відновила лінію електропередач 220 кВ "Каховська - Титан" і заявила про готовність відновити енергопостачання Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак такої домовленості не було досягнуто.

6 грудня Чубаров заявив, що учасники блокади Криму дозволили частково відновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ "Каховська - Титан".