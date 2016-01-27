На Луганщині СБУ викрила поліцейського, який працював на ФСБ

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронець у 2014 році в особистих справах та без відома керівництва виїжджав до тимчасово окупованої терористами території. У Луганську майора поліції завербували представники російського ФСБ, які працюють під прикриттям т.зв. "МГБ ЛНР"", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що російська спецслужба почала активно використовувати старшого інспектора з осені 2015 року. "За завданням кураторів він зібрав та передав ФСБ інформацію про співробітників підрозділів поліції, транспортні засоби, розміщення блокпостів у зоні проведення антитерористичної операції та низку службових документів, у тому числі з грифом "таємно"", - повідомили у відомстві.

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Зокрема, старший інспектор пересилав відомості електронною поштою зі службових та домашнього комп’ютера. Під час обшуків, які тривають спільно з прокуратурою, співробітники спецслужби вилучили докази роботи майора на ФСБ.

"Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу. Тривають оперативно-слідчі дії", - повідомили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України викрила задум російських спецслужб щодо створення у Дніпропетровському регіоні агентурної мережі.