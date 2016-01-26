У Кремлі відреагували на заяви про "найбагатшого в світі корупціонера" Путіна

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Зміст цього матеріалу BBC - це чистий вимисел і наклеп, які не мають під собою ніяких підстав", - заявив Пєсков.

"В цілому ми звикли до журналістських "качок", які пов'язані або з некомпетентністю і гонитвою за "жовтизною", або ж є зрежисированими кампаніями", - зазначив представник Кремля.

За його словами, "в даному випадку, звичайно, ми мимоволі звертаємо увагу на те, що поява подібних матеріалів за часом збіглася з квазі-судовими вправами в деяких країнах, публікаціями в дуже поважних виданнях аналогічного змісту".

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На думку Пєскова, "у випадку з фільмом ВВС все б виглядало як черговий приклад такої безвідповідальної журналістики класичної, якщо б не офіційний коментар, який є в цьому фільмі".

Пєсков уточнив, що має на увазі коментар представника Міністерства фінансів США.

"Тут вже ситуація інша - це офіційні звинувачення", - підкреслив представник Кремля.

У Кремлі впевнені, що Міністерство фінансів США має представити докази висунутих їм на адресу президента РФ звинувачень у корупції.

"Якщо вони залишать подібні офіційні заяви без доказів, то це кидає тінь на репутацію цього відомства", - пояснив Пєсков.

За його словами, "це не наше завдання вимагати доказів". "Тепер це вже завдання цього відомства уявити якісь докази і показати, що висловлювання офіційного представника не є голослівною наклепом", - підкреслив представник Кремля.

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На думку Пєскова, наявність у фільмі ВВС офіційного коментаря представника Міністерства фінансів США "свідчить про те, хто стоїть біля диригентського пульта".

Також він упевнений, що офіційні звинувачення "вимагають доказів". "Тому що озвучування подібних звинувачень з боку такого відомства, як Мінфін США, без підкріплення конкретними доказами кидає тінь на це саме відомство", - упевнений Пєсков.

Тим не менш, він заявив, що Москва "не буде вимагати доказів від Міністерства фінансів США".

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Пєсков також спростував наявність у глави держави власної яхти.

Таким чином він прокоментував одне з тверджень, що прозвучали у фільмі BBC про Путіна, в якому автори роблять висновки про причетність президента РФ до корупції.

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"Я знаю, що у президента яхти немає. Це я знаю", - сказав представник Кремля, підкресливши, що не обізнаний про інші подробиці, що стосуються цього виду майна.

Як повідомляв УНІАН, раніше виконуючий обов'язки заступника голови Мінфіну США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Адам Шубін звинуватив президента Росії Володимира Путіна в корупції.

Інтерв'ю Жубина увійшло в документальний фільм «Таємні багатства Путіна». Сам Путін від участі у фільмі відмовився, зазначає телеканал.

Автор фільму назвав Володимира Путіна — найбагатшою людиною в Європі і одним з найбагатших людей в світі. Його статок, за оцінкою автора, оцінюється в 40 мільярдів доларів.