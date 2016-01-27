На четвер в Україні оголосили штормове попередження

Гідрометцентр оголосив штормове попередження по Україні на 28 січня.

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Синоптики попереджають, що у другій половині дня 27 січня зі збереженням впродовж доби 28 січня в Україні, крім східних областей, місцями туман, видимість 200-500 м. Вночі у східній частині та Приазов'ї подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

У Київській області в другій половині дня 27 січня з утриманням вночі та в першій половині дня 28 січня прогнозують туман, видимість 200-500 м. На дорогах також ожеледиця.