МЗС радить українцям не їхати в країни Південної Америки та Карибського басейну через вірус Зіка

Як повідомили УНІАН у департаменті політики і комунікацій МЗС, зокрема в Бразилії, Мексиці, Чилі, Еквадорі, Домініканській республіці зростає кількість випадків зараження вірусом Зіка, що є збудником захворювань на мікроцефалію, вроджену аномалію головного мозку у новонароджених, а також існує високий ризик інфікування іншими видами небезпечних захворювань, такими як лихоманка денге та чікунгунья.

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МЗС рекомендує громадянам України (насамперед, вагітним жінкам та жінкам, які планують вагітність) утриматися від поїздок без крайньої необхідності до країн Латинської Америки до стабілізації епідеміологічної ситуації в регіоні.

Громадянам України, які перебувають у країнах Південної Америки та Карибського басейну, слід враховувати, що вірус Зіка передається через укуси комарів Aedes aegypti, у зв’язку з чим наполегливо рекомендується дотримуватися таких профілактичних заходів: активно користуватися репелентами (наносити кожні три години на шкіру та одяг); носити закритий одяг, який максимально покриває тіло; перебувати у приміщеннях, обладнаних протимоскітними сітками та кондиціонерами; уникати відвідання парків, лісів, озер; у разі появи перших симптомів захворювання (лихоманка, головний біль, кон’юнктивіт тощо), невідкладно звертатися за кваліфікованою медичною допомогою.

У випадку потрапляння в надзвичайні ситуації, загрози життю та здоров’ю на території латиноамериканських країн, громадянам України слід невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної чи консульської установи України, або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57