На Львівщині суддю затримали на хабарі в півтори тисячі доларів

Як повідомила УНІАН прес-секретар управління СБУ у Львівській області Мирослава Клячківська, співробітники спецслужби задокументували у приміщенні суду отримання суддею від посередника адвоката півтори тисячі доларів США.

У таку суму суддя оцінив винесення підсудному більш м’якого вироку за крадіжку автомобіля.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, затриманий заступник директора Департаменту експертиз Державної служби експортного контролю України, який вимагав від одного з оборонних підприємств неправомірну вигоду в сумі 250 тис. доларів, випущений на свободу.