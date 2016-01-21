ЗМІ: Заступник голови Служби експортного контролю, який погорів на хабарі в $250 тисяч, вже вийшов на роботу

За даними ZN.ua, з понеділка, 18 січня, він продовжує виконувати свої службові обов'язки.

Примітно, що 29 грудня 2015 року президент Петро Порошенко на засіданні підсумкової колегії СБУ заявив про оголошення підозри у вчиненні злочину заступнику директора Департаменту експертиз Державної служби експортного контролю України, похваливши СБУ, НАБУ і антикорупційну прокуратуру за ефективну боротьбу з корупцією.

Читайте такожГПУ: За вимагання 1,4 мільйона гривень хабара затримали одного з підлеглих Саакашвілі

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України затримала в Києві заступника керівника Державної служби експортного контролю, який вимагав хабара в розмірі 250 тисяч доларів.

Чиновник вимагав 250 тисяч доларів від представника комерційної структури за видачу відповідної ліцензії на експорт продукції.