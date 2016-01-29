Президент Угорщини позбавив громадянства п'ятьох українців, серед них - двоє дітей

Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на "Угорський Офіційний вісник".

У списку осіб, позбавлених угорського громадянства, - п'ятеро українців, уродженців Закарпаття, серед них двоє неповнолітніх.

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При цьому причина позбавлення громадянства не вказується.

Нагадаємо, у 2015 році влада Угорщини через відповідні органи розпочала масову перевірку законності отримання угорського громадянства, в тому числі українцями. Станом на вересень 2015 року угорського громадянства позбавили офіційно 53 особи, переважно сербів та українців.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року президент Угорщини Янош Адер своїм указом позбавив угорського громадянства п'ятьох осіб, троє з них – уродженці Закарпаття.