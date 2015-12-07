Президент Угорщини позбавив громадянства 3-х уродженців Закарпаття, серед яких кандидат у місцеві депутати

Згідно з офіційним рішенням глави держави громадянство Угорщини відкликано в Андреї Ержебет Папп (уродженка м. Марамарош-Сігет, Румунія), Тіяна Андріїн (м. Нодьбечкерек, Сербія), Маргіт Боднар (с. Лавки, Мукачівського району, Україна) та Євгенія Ертель (с. Чинадійово, Мукачівського району, України), Михайла Боднара (м. Мукачево, Україна), повідомляє Mukachevo.net з посиланням на "Угорський Офіційний вісник" (Magyar Közlöny)/

Читайте такожПорошенко розгляне петицію про позбавлення громадянства за сепаратизм

З яких причин цих осіб позбавлено громадянства не вказується.

Водночас, за інформацією Mukachevo.net, Михайло Боднар із списку є відомим місцевим підприємцем та кандидатом у депутати Мукачівської міськради від ВО «Батьківщина». До цього він був членом партій «Сильна Україна» та «УДАР».