У Києві почалась епідемія грипу

Як повідомляє прес-служба СЕС, дата початку епідемії 4 тиждень - з 24 січня по 31 січня 2016 року.

Згідно з повідомленням, захворіло за тиждень всього (абсолютне число та інтенсивний показник): 35976 особи, у тому числі дітей: до 17 років – 15905 ; до 1 року – 1432; 1-4 роки – 6644; 5-9 років – 4603; 10-14 років – 2321; 15-17 років – 905; школярі – 4933.

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Госпіталізовано 1037 , дітей – 418. Померло з 24 січня по 31 січня 2016 року 14 осіб.

Як зазначається, за 4 тиждень з 25.01.2016 р. по 28.01.2016 р. до вірусологічної лабораторії ДУ "Київський МЛЦ ДСЕСУ" доставлено 315 проб, з них з діагнозом пневмонія - 64, грип - 106 та ГРВІ - 145.

Методом МФА обстежено 315 з них встановлено 67 позитивних результатів (ПГ1 - 14, ПГ2 - 2, ПГ3 - 8, грип А - 43 (H1N1 - 41, H3N2 - 2).