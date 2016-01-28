У Рівненській області через грип та ГРВІ померло 11 людей

Про це УНІАН повідомив завідуючий епідеміологічним відділом головного управління Держсанепідемслужби в Рівненській області Віктор Мороз.

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«З числа померлих - 6 чоловіків та 5 жінок. Наймолодшому було 39 років, найстаршому – 78. Усі вони занадто пізно звернулися за допомогою до медиків. Крім того, всі померлі до захворювання на грип та ГРВІ страждали хронічними хворобами. Наразі стан захворювань на грип та ГРВІ в Рівненській області залишається високим. Тому людям слід бути особливо обережними», - каже Мороз.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку епідсезону, з 28 вересня минулого року, станом на 27 січня поточного року на ГРВІ та грип перехворіли 3 млн 17 454 особи, зареєстровано 129 летальних випадків.