Більшість українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС і НАТО - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". Так, 59% підтримали б на референдумі вступ України до Євросоюзу, 22% висловились би проти, решта або не визначились або не брали б участі у плебісциті.

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За вступ України до Митного союзу проголосували б 16%, 62% висловились би проти, решта або не визначились або не брали б участі у референдумі.

Щодо вступу до НАТО, то його б підтримали 47% респондентів, 31% проголосували б проти, решта або не визначились або не брали б участі у голосуванні.

Опитування проводилось соціологічною групою "Рейтинг" 14-22 січня 2016 року. Було опитано 2 тис. громадян країни від 18 років і старші. Опитування проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження становить не більш як 2,3%.