На окупованих територіях Донбасу в кожну комендатуру призначили військових радників з РФ - розвідка

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська розвідка фіксує, що на окупованих територіях Донбасу зростає роль військових комендатур у зв’язку з необхідністю реагування на збільшення випадків грабежів та мародерства, скоєних військовослужбовцями окупаційних військ проти місцевого населення, а також розширення масштабів самовільного залишення місць несення служби і дезертирства найманців 1 та 2 АК.

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«Головними завданнями комендатури є: підтримання правопорядку у районах відповідальності; розшук і затримання військовослужбовців, які здійснили злочини або самовільно залишили військову частину; попередження випадків мародерства тощо», - повідомляє розвідка.

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Також встановлено призначення до кожної комендатури військових радників ЗС Росії.