На окупованих територіях Донбасу в кожну комендатуру призначили військових радників з РФ - розвідка
На окупованих територіях Донбасу до кожної комендатури призначають військових радників зі збройних сил РФ.
Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Українська розвідка фіксує, що на окупованих територіях Донбасу зростає роль військових комендатур у зв’язку з необхідністю реагування на збільшення випадків грабежів та мародерства, скоєних військовослужбовцями окупаційних військ проти місцевого населення, а також розширення масштабів самовільного залишення місць несення служби і дезертирства найманців 1 та 2 АК.
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«Головними завданнями комендатури є: підтримання правопорядку у районах відповідальності; розшук і затримання військовослужбовців, які здійснили злочини або самовільно залишили військову частину; попередження випадків мародерства тощо», - повідомляє розвідка.
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Також встановлено призначення до кожної комендатури військових радників ЗС Росії.