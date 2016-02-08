В Ялті відкрили "гарячу лінію" для доносів про продаж турецьких продуктів

У Ялті запустили "гарячу лінію" з питань продажу "санкційних" товарів з Туреччини. Про це повідомляє Крим.Реалії.

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У "Росспоживнагляді" заявляють, що "гаряча лінія" організована на виконання указу Путіна "Про заходи щодо забезпечення національної безпеки Російської Федерації і захист громадян Російської Федерації від злочинних та інших протиправних дій та застосуванні спеціальних економічних заходів щодо Турецької Республіки".

Як повідомлялося, в кінці листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, який, як повідомлялося, порушив повітряний простір країни. Пізніше Росія ввела проти Туреччини економічні санкції.