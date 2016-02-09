Синоптики попереджають українців завтра про "штормовий" вітер

10 лютого атмосферний фронт із заходу Європи обумовить невеликі дощі у західних областях України. На решті території буде переважати суха погода, лише на півночі окремі незначні дощі, повідомляє Opogode.ua.

У більшості областей вітер посилиться до 15-20, місцями до 25, в Карпатах до 30-35 м/с.

Протягом дня температура повітря становитиме 2-9 градусів тепла. У західній частині та на півдні 7-12 градусів тепла. Вночі очікується від 3 тепла до 3 морозу.

У західній частині очікуються невеликі дощі. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 7-12 градусів тепла.

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У північних областях істотних опадів не очікується, лише місцями незначний дощ. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 1-6 градусів тепла.

В центральній частині - переважно сухо. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-8 градусів тепла.

У східних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 градусів морозу, вдень 0-4 градуси тепла.

У південній частині буде сухо. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 6-12 градусів тепла.

У Києві 10 лютого істотних опадів не очікується, лише місцями незначний дощ. Температура повітря вночі близько нуля, вдень очікується 2-4 градуси тепла.

Вітер в Україні південно-східний, 5-12, місцями пориви 15-25, в Карпатах 30-35 м/с.