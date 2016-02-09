Росія готує вкрадений в України десантний корабель до походу в Сирію - ЗМІ

Про це повідомили джерела у Генштабі ЗС України, передає "Думская".

Зазначається, що ще торік корабель пофарбували в кольори ВМФ РФ, зараз його активно ремонтують, відновлюючи, в тому числі, два дизельних двигуни, один з яких не працював ще до окупації Криму, а другий пошкодив екіпаж.

"Очевидно, у ВМФ агресора не вистачає бойових кораблів для доставки вантажів, військовослужбовців та іншого обладнання до Сирії", - вважає співрозмовник видання.

Читайте такожУ Міноборони сподіваються на повернення Росією захоплених українських кораблів (відео)

Разом з тим, за словами джерела, за міжнародними нормами, корабель залишається у власності України, тому прохід його через чорноморські протоки буде пов'язаний з відомими проблемами.

"Втім, росіяни можуть замаскувати "Ольшанський" під будь-який інший свій ВДК. Для цього досить нанести на борт інший номер і змінити табличку з назвою", - розповіло джерело.

Раніше УНІАН повідомляв, що вартість матеріальних активів ВМС України, які залишилися в Криму і Севастополі, в плані морських номенклатур озброєнь командування ВМС і центральних органів забезпечення (за оперативним обліком командування ВМС) склала 1 млрд 495 млн грн.