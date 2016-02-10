Україні потрібна чітка стратегія виходу з кризи, необхідно широке громадське обговорення - Ткаченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на круглому столі на тему: «Статус Донбасу: чи мають українці спільну візію майбутнього тимчасово окупованих територій і які основні сценарії подальших подій та стратегії дій України».

«Фактично на сьогодні ми маємо усвідомити і зізнатися собі в тому, що існує величезна проблема, і нам потрібна чітка стратегія виходу з кризи, перед якою стоїть вся країна. Без широкого, загального суспільного обговорення досягти цього неможливо», - сказав Ткаченко.

За його словами, на сьогодні Україна фактично знаходиться у фарватері ідей та пропозицій, які висуває Росія і західні партнери України. «Фактично історія, пов’язана з виконанням Мінського протоколу, це історія, коли існує одна дата - дата прийняття змін до Конституції, які змушені будуть ухвалюватися без врахування не тільки громадського широкого обговорення у вигляді, наприклад, Конституційної асамблеї, а й без урахування інтересів більшості населення України», - сказав Ткаченко.

Читайте такожАктивісти закликають провести громадські обговорення конституційних змін щодо децентралізації

Він вважає необхідним проведення референдуму щодо важелів впливу на переговорах з Росією і Заходом. «Якщо Ципрас (прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас - УНІАН) може проводити референдум з приводу боргів, якщо Голландія може проводити референдум щодо літака, ми повинні проводити такий референдум», - сказав Ткаченко.

Читайте також"1+1 медіа" екранізує роман Шкляра "Чорний ворон"

За його словами, необхідно також скликати Конституційну асамблею для того, щоб, врахувавши всі точки зору, визначити подальші кроки України щодо Донбасу. «Я не дуже вірю в те, що Донбас можна буде інтегрувати в Україну з точки зору різних цінностей, різних наших бачень майбутнього найближчим часом і виходив би з далекотермінової стратегії», - сказав він.