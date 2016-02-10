Суд у справі Савченко відмовив у виклику на допит українських військових

Про це в "Твіттері" написав адвокат Надії Савченко Ілля Новіков. Адвокати просили суд викликати в суд військових української армії, які б розповіли, хто насправді керував обстрілом, в участи у якому звинувачують Надію Савченко.

Читайте такожСавченко звільнять незалежно від вироку - адвокат

Ілля Новиков пояснив, що запросити українських військових в суд у Донецьк (Ростовська область Росії) неможливо, оскільки, згідно з чинним українським законодавством, військові не можуть приїхати без виклику суду.

За словами Іллі Новікова, він – єдиний у залі, хто знає, хто керував обстрілом, цього не знає ні Надія Савченко, ні інші адвокати. Відомості про це існують тільки в матеріалах справи, які знаходяться в харківському управлінні СБУ.

"Ми хочемо почути свідків, які скажуть саме про це: хто керував обстрілом і віддавав накази", - заявив адвокат. Він підкреслив, що у слідства немає жодної особи, яка бачило Надію Савченко на вишці, але захист пропонує викликати людей, які могли щось бачити.

Однак суд Донецька Ростовської області відмовив. Наступне засідання відбудеться 15 лютого.

Тоді ось вам клопотання - шліть запит в Україну. Отримайте оригінали документів, приїдуть свідки. Чи не шліть. Якщо вам не цікаво) — Ilya Novikov (@vertiporokh) February 10, 2016