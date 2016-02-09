"Справа з політичним душком": захист Савченко опублікував запис розмови щодо фальсифікації справи

Аудіозапис оприлюднив адвокат української льотчиці Марк Фейгін на своїй сторінці в Twitter.

"Анонімна людина прислала запис особи, якою є нібито батько Маньшина. Ну, послухав", - написав він.

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На записі розмова двох чоловіків з типовим російським акцентом, один з яких розповідає про кар'єру слідчого Маньшина. За їх словами, "справа з політичним присмаком, небезпечна для репутації слідчого".

"Схопили просту жінку, притягли на територію Росії, будь-якій людині зрозуміло, що сама вона не дура прийти до біженців.. Ну це ж знову тхне чимось, фальсифікаціями ... Він повинен відмовитися, сказати "не буду", навіщо йому бруднити свою біографію?" - зазначив один зі співрозмовників.

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Фейгін зазначив, що цей запис захисту передав анонім.

Коментуючи аудіозапис, Фейгін розповів журналістам, що отримав його близько року і в його розпорядженні є також інші аудіо, повідомляє "РБК-Україна".

"Це запис від людини, яка працює разом з батьком слідчого Маньшина. Коли я з ним розмовляв, той розповідав, що батько скаржився, що Маньшин знаходиться під тиском, змушений фальсифікувати докази, життя у нього несолодке. Цей запис не єдиний, але більш-менш підходить, щоб оприлюднити. Ми не стверджуємо, що це батько Маньшина. Якщо вже цим зацікавляться правоохоронні органи, нехай вони і займаються верифікацією цього", - сказав Фейгін.

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У свою чергу, адвокат Ілля Новіков на своїй сторінці в Facebook повідомив, що слідчого Маньшина допитують у суді у справі Савченко.

"Спершу (Маньшин - УНІАН) тримався браво, такий солдафон "нікакнет" "немогузнать". Але вже після обіду потік. Спершу зізнався, що особисто готував обвинувальний висновок, підписаний начальником і затверджений заступником генпрокурора. Тобто відповідає за всі висновки", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. В РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про замах на вбивство і вбивство, а також незаконному перетині кордону.

17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області (РФ) продовжив термін утримання Савченко під вартою до 16 квітня 2016 року.