У Миколаєві застрелили бізнесмена

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Миколаївській області, повідомлення про вбивство надійшло 10 лютого в 20:30.

Зазначається, що загиблий не дійшов кілька десятків метрів до місця свого проживання.

"Знайшла загиблого дружина, яка, стурбована довгою відсутністю чоловіка, вийшла зустрічати його на вулицю", - повідомили у відомстві.

Експерт, оглянувши тіло, виявив вогнепальні поранення.

Читайте такожПід Києвом чоловік вистрілив у голову хлопцю, що розлютив його вибухами петард

Слідчим відділенням Ленінського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство", санкція якої передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Встановлюються обставини скоєння вбивства, зброя, яка була використана як знаряддя злочину, і особа вбивці.

Правоохоронці розглядають кілька версій, за якими було скоєно вбивство чоловіка, одна із яких – помста за нібито участь в подіях, що сталися 27 квітня 2012 року, коли в районі перехрестя проспекту Леніна та вулиці Фалєєвської застрелили бізнесмена.