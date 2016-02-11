В окупованому Криму скаржаться на зростання сміттєзвалищ

Про це він сказав на засіданні окупаційної влади в Севастополі, повідомляє "Крим.Реалії".

«Надходить велика кількість скарг від городян на складування сміття біля торгових точок. За останній час відбулося два серйозних загоряння побутових відходів на проспекті Перемоги поряд із продуктовими магазинами», – повідомив він.

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У свою чергу на зростання звалищ в Бахчисараї поскаржився і так званий голова адміністрації району Ігор Книр, повідомляє "Новини Криму".

Раніше повідомлялось про зростання звалищ у Сімферополі та Алушті, жителі якого заявили окупантам про загрозу екології, якщо не вжити заходів.