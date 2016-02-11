В окупованому Криму скаржаться на зростання сміттєзвалищ
Так званий начальник севастопольського главку МНС Сергій Клименко відзначає збільшення кількості несанкціонованих звалищ сміття біля міських магазинів.
Про це він сказав на засіданні окупаційної влади в Севастополі, повідомляє "Крим.Реалії".
«Надходить велика кількість скарг від городян на складування сміття біля торгових точок. За останній час відбулося два серйозних загоряння побутових відходів на проспекті Перемоги поряд із продуктовими магазинами», – повідомив він.
Читайте також"Найбільш обговорювана тема у Криму": окупанти масово відправляють резервістів на перепідготовку - ЗМІ
У свою чергу на зростання звалищ в Бахчисараї поскаржився і так званий голова адміністрації району Ігор Книр, повідомляє "Новини Криму".
Раніше повідомлялось про зростання звалищ у Сімферополі та Алушті, жителі якого заявили окупантам про загрозу екології, якщо не вжити заходів.