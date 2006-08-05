Триває X Міжнародний фестиваль пива

У Берліні проходить 10-й міжнародний фестиваль пива, в якому беруть участь 80 країн.

Західноафриканське пиво "Джу-Джу" з вираженим смаком манго - лише один із сортів Янтарного напою, вперше запропонованого на міжнародному фестивалі пива, що відкрився в Берліні. Фестиваль проводиться вже в 10-й раз, він вважається найбільшим у світі заходом такого роду і продовжиться до 6 серпня, передає ІТАР-ТАСС.

Цього року фестиваль зібрав рекордну кількість учасників. Свою продукцію пропонують більш як 250 пивоварень із 80 країн. Продегустувати можна більш як 1750 сортів ячмінного напою, зокрема екзотичні.