Яценюк сумнівається, що ВР ухвалить Податковий кодекс
02:55, 28 червня 2008Суспільство
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Принаймні в нинішній редакції
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сумнівається в ухваленні тієї редакції Податкового кодексу, яка запропонована народними депутатами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив в інтерв’ю журналістам.
«Я сумніваюся в тому, що Податковий кодекс в тій редакції, в якій він запропонований народними депутатами, пройде», - сказав він.
Голова ВР наголосив, що Податковий кодекс має вносити Кабінет Міністрів з тим, щоб він до другого читання доопрацьовувався народними депутатами.
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