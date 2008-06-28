Яценюк сумнівається, що ВР ухвалить Податковий кодекс

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сумнівається в ухваленні тієї редакції Податкового кодексу, яка запропонована народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив в інтерв’ю журналістам.

«Я сумніваюся в тому, що Податковий кодекс в тій редакції, в якій він запропонований народними депутатами, пройде», - сказав він.

Голова ВР наголосив, що Податковий кодекс має вносити Кабінет Міністрів з тим, щоб він до другого читання доопрацьовувався народними депутатами.