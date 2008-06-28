Енергетична спільнота хоче створити нафтовий форум

Енергетична спільнота хоче посилити співпрацю в електроенергетиці та створити нафтовий форум

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено 27 червня на міністерській конференції Європейської енергетичної спільноти.

В ході засідання сторони, зокрема, домовилися про необхідність впровадження на регіональному рівні процедури розподілу електричних потужностей. У зв’язку з цим, міністри закликали операторів передачі електроенергії та регуляторів схвалити відповідні угоди та механізми до кінця 2009 року. На думку міністрів, це дасть можливість покращити транскордонні перетоки електроенергії та підвищити безпеку енергосистеми Європи в цілому.

Міністри також домовилися розвивати нафтовий напрямок співпраці, створивши нафтовий форум, якій має обговорювати та сприяти реалізації регіональних нафтових інфраструктурних проектів.

На засіданні був присутній заступник міністра палива та енергетики України Сергій ПАВЛУША в якості спостерігача.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія очікує отримати мандат на початок переговорів з Україною про приєднання до Енергетичної спільноти в найближчі місяці.