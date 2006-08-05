Жінка кинула до криниці дворічного хлопчика

В одному з селищ Літинського району Вінницької області в криниці знайдено мертвим дворічного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, за результатами проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, за підозрою у скоєнні злочину затримано 28-річну жительку того ж селища. Попередньо встановлено, що вона на ґрунті неприязних відносин до батьків хлопчика кинула дитину до криниці.