Вищий госпсуд відібрав у держави "відвойований" Корбаном дніпропетровський госпіталь

Про це виданню "Дніпро вечірній" повідомив начальник Дніпропетровського військового госпіталю Андрій Рильський.

"У 2007 році Міністерством оборони було прийнято рішення про продаж половини будівель госпіталю приватним фірмам. У результаті було продано все, а коли почалася антитерористична операція, громадськість встала на захист госпіталю, і нові власники наших приміщень погодилися почекати. Незабаром Міністерство оборони і Фонд держмайна подали до Дніпропетровського господарського суду позов з вимогою повернути госпіталь у власність держави. Цей суд, а потім і апеляційний суд їх позов задовольнив", - розповів Рильський.

Однак днями, за його словами, стало відомо, що Вищий госпсуд скасував рішення про повернення Дніпропетровського військового госпіталю у власність держави і направив справу на перегляд в суди нижчої інстанції.

"А це означає, що всі позитивні рішення з нашого питання скасовані і всі будівлі госпіталю, як і раніше, належать не державі, а приватним особам, які в будь-який час можуть пред'явити на них права. А в цей час в госпіталь щодня продовжують надходити близько 20 поранених, травмованих і хворих", - додав він.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року Дніпропетровський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 18 травня 2015 року про повернення госпіталю в держвласність.

Мова йде про більш ніж 10 тисяч квадратних метрів нерухомості і близько 4 гектари землі в центрі Дніпропетровська, які, за словами Корбана, потрапили у власність російського "ВТБ Банку" за ціною, що не відповідала його реальної вартості. Він зазначив, що російський банк намагався вилучити госпіталь як заставне майно як раз в той момент, коли в Дніпропетровськ почали привозити поранених в зоні АТО бійців.