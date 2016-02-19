Папа Римський визнав, що українці відчувають себе зрадженими через декларацію з главою РПЦ

Про це він заявив на прес-конференції під час перельоту з Мексики до Риму, йдеться у повідомленні Ватикану, пише Європейська правда.

"Україна зараз перебуває у стані війни, страждань, різних інтерпретацій. Щодо самого історичного факту цієї війни кожен має власні ідеї: що це за війна, хто її почав, як, яким чином її завершити", - сказав він.

Читайте такожПапа Римський призначив свого представника в Україні

"Ясно, що це історична проблема, але це і екзистенційна проблема цієї країни, пов’язана зі стражданням", - додав папа.

Коментуючи спільну декларацію з патріархом Кирилом, папа зазначив, що розуміє те, що українці відчувають себе зрадженими. Однак, на його думку, це крок на шляху до припинення війни.

"Особисто я говорив, що Мінські угоди слід виконувати, не руйнувати ліктем те, що написане рукою. Римська Церква, Папа завжди закликали: "Шукайте мир!", - сказав Папа Франциск, нагадавши, що він приймав у себе і Порошенка, і Путіна.

Понтифік також додав, що "у зоні конфлікту перебуває нунцій, підтримуючи солдатів, допомагаючи пораненим", і пригадав, що католицька церква також надіслала чимало допомоги для постраждалих, постійно закликаючи до миру й дотримання підписаних угод.

Як відомо, за підсумками зустрічі на Кубі Папа Римський Франциск і глава РПЦ Кирило підписали спільну декларацію обсягом в 30 пунктів. Два з них безпосередньо стосуються України, зокрема, йдеться про "внесок у примирення між греко-католиками і православними там, де існує напруга".