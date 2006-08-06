У центрі Москви з автомата тяжко поранений чоловік

У центрі Москви вогнем з автомата тяжко поранений чоловік, повідомили РІА Новости в правоохоронних органах російської столиці.

"Інцидент стався приблизно о 18.20 мск на вулиці 1905 року", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, у мить, коли чоловік виходив з ресторану і прямував у бік свого автомобіля, невідомий відкрив по ньому вогонь з автомата Калашникова. З тяжкими пораненнями потерпілого доставили в одну з лікарень. Нападник, кинувши зброю на місці злочину, сховався. Ведеться розшук.

РІА "Новости"