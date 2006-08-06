У центрі Москви з автомата тяжко поранений чоловік
18:54, 06 серпня 2006Суспільство
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Нападник кинув "калаш" і переховується
У центрі Москви вогнем з автомата тяжко поранений чоловік, повідомили РІА Новости в правоохоронних органах російської столиці.
"Інцидент стався приблизно о 18.20 мск на вулиці 1905 року", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, у мить, коли чоловік виходив з ресторану і прямував у бік свого автомобіля, невідомий відкрив по ньому вогонь з автомата Калашникова. З тяжкими пораненнями потерпілого доставили в одну з лікарень. Нападник, кинувши зброю на місці злочину, сховався. Ведеться розшук.
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