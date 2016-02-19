УНІАН-підтримка: Будівництво житлового комплексу поблизу парку "Перемога" у Києві призупинено

Про це йдеться у відповіді Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації на інформаційний запит УНІАН з приводу зазначеної забудови земельної ділянки площею 2 га поряд з парком "Перемога", яку мешканці Дніпровського району столиці називають незаконною.

«З виїздом на місце встановлено, що станом на 3 лютого 2016 року будівельні роботи не виконуються, техніка та працівники на об’єкті відсутні», - йдеться у наданій відповіді агентству.

Також у Департаменті звертають увагу, що за інформацією, розміщеною на офіційному сайті інвестора будівництва - Української державної будівельної корпорації «Укрбуд», підприємства, що входять до складу корпорації і за договором з землекористувачем (ТОВ «Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління №3 «Київзеленбуд»), вийшли з проекту зведення житлового комплексу «Переможець» на вул. Воскресенській, 2-а в Києві «у зв’язку з проблемами зі зміною цільового призначення земельної ділянки під житлове будівництво».Читайте такожУНІАН-підтримка: У вирішенні проблеми з забудовою 2 га на Воскресенці очікується рішення Київради

В Департаменті роз’яснили, що свого часу замовнику будівництва документи (містобудівні умови та обмеження забудови ділянки за вказаною адресою) були видані не для можливості початку забудови, а лише для розробки проектної документації.

Зокрема, вони були видані на підставі рішення Київської міської ради ще 2002 року, яким був затверджений Генеральний план міста Києва та проект планування його приміської зони до 2020 року, і яким, в тому числі, зазначена ділянка «за функціональним призначенням належить до території житлової багатоповерхової забудови (перспективної)».

Тож, підкреслюють у Департаменті, видані ним у грудні 2014 року умови та обмеження забудови ділянки для будівництва житлового комплексу за даною адресою є «складовою вихідних даних, які необхідні для розроблення проектної документації на будівництво об’єкту», але «не є документом, який дає право здійснювати забудову земельної ділянки».

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При цьому у документі наголошується, що окремим пунктом містобудівних умов визначено необхідність приведення цільового призначення земельної ділянки у відповідність з намірами забудови.

Також у Департаменті містобудування та архітектури КМДА проінформували, що на цей час сама проектна документація зазначеного будівництва «для розгляду та реєстрації у містобудівному кадастрі до Департаменту не надавалась».

У свою чергу Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ) також на запит УНІАН надала відповідь з приводу виданого нею 3.11.2015р. дозволу «на виконання будівельних робіт для будівництва житлового комплексу» на вул. Воскресеньскій, 2-а, заявивши, що цей дозвіл виданий на підставі «подання пакету документів», передбаченим законодавством. При цьому в ДАБІ послалися на «первинні документи» Департаменту містобудування та архітектури КМДА…

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Водночас, для остаточного вирішення подальшої долі цієї земельної ділянки необхідне окреме рішення Київської міської ради, яка має виключне право змінювати цільове призначення використання землі, і до якої із відповідним клопотанням вже звернулася сторона замовника будівництва.

Водночас, коли таке рішення буде прийняте – наразі невідомо. Про це йдеться у відповіді УНІАН Департаменту земельних ресурсів КМДА на запит агентства стосовно сумнівної законності багатоповерхової житлової забудови на замовлення підрозділу «Київзеленбуду» на ділянці, цільове призначення якої - «обслуговування та експлуатації виробничої бази».

Зокрема, у Департаменті земельних ресурсів агентству повідомили, що ним підготовлений проект рішення Київської міської ради «Про відмову у зміні виду використання земельної ділянки ТОВ «Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління № 3 Київзеленбуд» для будівництва житлового комплексу на вул. Воскресенській, 2-а у Дніпровському районі Києва». В той же час, у Департаменті підкреслили, що поки «належним чином оформлене рішення Київської міської ради з цього приводу до Департаменту земельних ресурсів не надходило».

З цього приводу УНІАН очікує відповідь заступника міського голови-секретаря Київради Володимира Прокопіва на інформаційний запит стосовно проекту рішення Київради щодо змінення цільового використання вказаної земельної ділянки. Запит був відправлений 1 лютого цього року.

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