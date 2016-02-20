Півмільйона дітей постраждали від дворічного конфлікту на сході України – ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 19 лютого повідомив, що конфлікт в Україні має глибокий вплив на життя 580 тисяч дітей, які живуть на непідконтрольних уряду України територіях, а також тих, хто перебуває біля лінії фронту.

Як передає Радіо Свобода, за даними фонду, більше третини з цього числа, а це 200 тисяч дітей, потребують психологічної допомоги.

«Два роки насильства, обстрілів і страху залишили непоправний слід у житті тисяч дітей на сході України. В час, коли продовжується конфлікт, ми повинні негайно відповісти на фізичні та психологічні потреби дітей», – сказала голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джованна Барберіс.

Вона закликала гарантувати безпечний рух і безперешкодний гуманітарний доступ, щоб допомогти дітям, які цього потребують.

Усього, за даними ЮНІСЕФ, в Україні зареєстровано понад 215 тисяч внутрішньо переміщених дітей. Щонайменше одна із п’яти шкіл була зруйнована або пошкоджена. Минулого року понад 20 дітей загинули і 40 були поранені. Серед причин смертності – спрацювання вибухових предметів.

Фонд попереджає, що через холод і нестачу палива діти постають перед ризиком респіраторних інфекцій, а відсутність доступу до медичних послуг та брак медикаментів загрожують збільшити кількість спалахів захворювань.

Від квітня 2014 року на частині територій Донецької і Луганської областей триває антитерористична операція. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, наразі окуповані проросійськими бойовиками. Відтоді, за даними ООН, на Донбасі загинули понад 9 тисяч людей, близько 21 тисячі – поранені.