На Донбасі минулого року загинули понад 20 дітей, 40 отримали поранення – ЮНІСЕФ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

«Конфлікт на Донбасі має глибокий вплив на життя 580 тис. дітей, які мешкають на непідконтрольних уряду України територіях, а також тих, хто знаходиться біля лінії фронту на сході країни. Серед них 200 тис. потребують психологічної допомоги», - заявляють в ЮНІСЕФ.

«Два роки насильства, обстрілів і страху залишили незгладимий слід у житті тисяч дітей на сході України. В той час, коли продовжується конфлікт, ми повинні негайно відповісти на фізичні та психологічні потреби дітей», - заявила голова ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

Як зазначають в ЮНІСЕФ, в Україні було зареєстровано більш ніж 215 тис. внутрішньо переміщених дітей. Щонайменше одна із п’яти шкіл була зруйнована або пошкоджена. Минулого року більше як 20 дітей було вбито та 40 дітей отримали поранення.

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«Через пошкодження інфраструктури більш як 2 мільйонів осіб вздовж усієї лінії конфлікту можуть залишитися без водопостачання. Коли температура повітря різко падає, нестача палива і високі ціни на вугілля спричиняють ризик виникнення у дітей респіраторних захворювань. Відсутність доступу до медичних послуг та брак медикаментів загрожують збільшити кількість спалахів захворювань», - йдеться в повідомленні.

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«ЮНІСЕФ закликає всі сторони конфлікту в Україні забезпечити безпечне переміщення і безперешкодний доступ для надання гуманітарної допомоги дітям», - зазначила Барберіс.