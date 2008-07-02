Кабмін рекомендує НКРЕ підняти ціни на газ для населення (тарифи)

Кабінет Міністрів України рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики переглянути тарифи обласних газопостачальних компаній на послуги з розподілу та транспортування і роздрібні ціни на газ для населення з 1 липня.

Про це сказано в постанові Кабміну від 25 червня №585, оприлюдненій на Урядовому порталі. Постановою вносяться зміни в п. 8 постанови Кабміну від 29 квітня 2006 р. №605.

Згідно з документом, НКРЕ рекомендовано переглянути роздрібні ціни на газ для населення з урахуванням таких рівнів граничних цін:

за умови, що рівень споживання не перевищує 2500 куб. м на рік - 367 грн. за 1 тис. куб. м;

за умови, що рівень споживання не перевищує 6000 куб. м на рік - 546 грн. за 1 тис. куб. м;

за умови, що рівень споживання не перевищує 12000 куб. м на рік - 1112 грн. за 1 тис. куб. м;

за умови, що рівень споживання перевищує 12000 куб. м на рік - 1329 грн. за 1 тис. куб. м.

Таким чином, рівень граничних цін на газ для побутових споживачів підвищено Кабміном на 8,3-13,8% залежно від об`ємів споживання.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою (№346 від 9 квітня 2008 року) рекомендував НКРЕ здійснити з травня до грудня поточного року поетапне підвищення роздрібних цін на газ для населення в межах 3-5% щомісяця залежно від об`ємів споживання.

Зокрема, Кабмін рекомендував НКРЕ передбачити щомісячні 3% підвищень роздрібної ціни для побутових споживачів з об`ємом споживання до 12 тис. куб. м і 5% щомісячне підвищення для абонентів, які споживають понад 12 тис. куб. м.

17 квітня НКРЕ відклала затвердження нових роздрібних цін на газ для населення до 24 квітня. Проте на сьогодні НКРЕ так і не затвердила нові рівні цін на газ для населення.

Ціни на газ для населення не переглядали з кінця 2006 року, тимчасом як витрати газодобувних і газотранспортних підприємств суттєво зросли.