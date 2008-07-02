На трасі Луцьк-Рівне не роз'їхалися два мотоцикли: водії загинули

На Волині унаслідок зіткнення мотоциклів загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС у Волинській області, ДТП сталося 1 липня на автодорозі Луцьк-Рівне біля села Звірів.

Наразі встановлено, що 22-річний молодий чоловік, житель села Гаразджа, керуючи мотоциклом "Мінск" не справився з керуванням і скоїв зіткнення з мотоциклом "Іж-Планета", яким керував теж 22-річний житель с. Гаразджа.

Обидва водії від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці пригоди.

[ назад ]