У Донецькій області колишній офіцер убив жінку 40 ударами молотка

В Артемівську Донецької області місцевий житель убив з метою пограбування 26-річну вагітну жінку - оператора букмекерської контори.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, тіло жінки - оператора з численними важкими пораненнями було знайдено в приміщенні контори, де вона працювала. Вбивця завдав жертві близько 40 ударів молотком. Експертиза встановила, що загибла була вагітна.

Як розповів начальник сектору кримінального розшуку Артемівського міськвідділу міліції Дмитро НОСОВ, на другий день після вбивства у поле зору правоохоронних органів потрапив один із завсідників контори – 30-річний колишній офіцер, комісований з армії за інвалідністю, який працював круп`є в одному з казино міста. Чоловік був одружений і мав двох маленьких доньок.

"Фігурант встиг виїхати до Києва, де жили його батьки. Слідчі разом з колегами з обласного управління розшуку виїхали в столицю і затримали підозрюваного в під`їзді будинку, де той жив у знайомої", - сказав Д.НОСОВ.

Він уточнив, що під час операції із затримання чоловіка довелося «виманити» з квартири хитрістю. "Наша працівниця подзвонила йому і повідомила, що в результаті проведеної акції він виграв дві путівки до Криму, і попросила його терміново забрати їх, оскільки вже підходять терміни від`їзду. Підозрюваний "клюнув" на приманку і був затриманий", - сказав Д.НОСОВ.

За його словами, спочатку підозрюваний заперечував свою причетність до вбивства, казав, що коли ввечері він прийшов у букмекерську контору, дівчина, яку він добре знав, уже була мертва, і що, скориставшись ситуацією, він забрав з каси гроші – понад дві тисячі гривень і мобільний телефон убитої. Проте пізніше підозрюваний написав явку з повинною.

Слідством встановлено, що колишній офіцер часто програвав гроші, через що мав неприємності. Коли з боргами виникли серйозні проблеми, чоловік задумав убивство. Він прийшов до букмекерської контори, сховавши в поліетиленовому пакеті молоток, і коли працівниця вийшла в зал замінити інформацію на стенді, вдарив її молотком по голові. Потім завдав ще близько 40 ударів по тілу жертви.

Підозрюваного арештували, його справу розглядатиме Донецький апеляційний суд, повідомили в УВС Донецької області.